Maksukompass: 15 olulisemat seadusemuudatust

Piirikaubanduse negatiivse mõju kasvu tõttu tegi kaubanduskoda ettepaneku jätta ära alkoholiaktsiisi tõus. See siiski tuleb 1. veebruarist, kuid plaanitust väiksemas mahus.

Aktsiisid tõusid

Tõusis maagaasi ja vedelgaasi aktsiis 25 protsenti. Bensiini aktsiis kasvas aasta algusest 10 protsenti. Hea uudis on see, et algselt kavandatud diislikütuse 10protsendiline tõus jääb sel aastal ära.

Õlle ning veini ja kääritatud joogi aktsiisi plaanitakse tõsta 9 protsenti varem kavandatud ca 18 protsendi asemel. Muu alkoholi aktsiisi plaanitakse tõsta 5 protsenti varem kavandatud 10 protsendi asemel.

Jaanuarist kehtestati e-sigarettide vedelikele 0,2-eurone aktsiis vedeliku milliliitri kohta. Aktsiisiga maksustatakse nii nikotiinisisaldusega kui nikotiinisisalduseta e-vedelikke. Lisaks tõsteti sigarettide aktsiisimäära 8 protsenti.

Veoautodele kehtestati teekasutustasu

Üle 3,5tonnise veoauto eest tule maksta teekasutustasu, kui veoauto sõidab Eestis avalikult kasutatavatel teedel. Tasu suurus oleneb veoki ning selle haagise täismassist, telgede arvust, heitgaasiklassist ning sellest, kui pikaks ajaks on õigus soetatud.

Päevatasu on vahemikus 9-12 eurot, 30 päeva tasu 50-130 eurot ja 365 päeva tasu 500-1300 eurot. Tasu maksmise kohustus on omanikul või kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, vastutaval kasutajal. Juhil on aga kohustus kontrollida enne sõitu, kas tasu on makstud. Tasu maksmata jätmise korral võib sõiduki kinni pidada kuni tasu maksmiseni ja trahvida nii juhti kui ka isikut, kes sõiduki sõitma lubas.

Juhatuse liige saab end töötuna arvele võtta

Juhatuse liikmetel taastati võimalus võtta end töötuna arvele ning saada töötuskindlustushüvitist. Selleks peab ta vastama kolmele tingimusele: ta ei saa tasu juhatuse liikmeks olemise eest; tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul; ta ei ole lahkunud viimasest töö- või teenistuskohast omal algatusel ega poolte kokkuleppel ega ole ise põhjustanud töö kaotust.

Lisaks saab end töötuna arvele võtta FIE ning FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa, kui FIE ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ning ta vastab töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele.

Miinimumpalk tõusis 500 euroni

Uuest aastast suurenes miinimumpalk täistööajaga töötamise korral 470 eurolt 500 euroni kuus. Tunnitasu alammäär on 2,97 eurot (varem 2,78 eurot).

Sotsmaksu miinimumkohustus suurenes 155,1 euroni

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär tõusis 470 euroni. See tähendab, et tööandjal tuleb töötaja sotsiaalkindlustuse tekkimiseks tasuda sotsiaalmaksu vähemalt 155,1 eurot kuus.

Täpsustati varjatud kasumieraldiste maksustamise korda

Riik loobus panditulumaksust ning selle asemel jõudis tulumaksuseadusesse põhimõte, mille järgi tuleb äriühingul tasuda tulumaksu äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenult, kui tehingu asjaolud viitavad, et tegemist võib olla varjatud kasumieraldisega. Lisaks pandi äriühingule kohustus esitada maksu- ja tolliametile deklaratsioon eelmise kvartali jooksul neile isikutele antud laenude ja nende tagastamise kohta.

Regulaarsete dividendide madalam tulumaks

Jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, millega kehtestatakse 14protsendiline tulumaksumäär regulaarsetele dividendidele. Madalamat maksumäära on lubatud kasutada ainult juhul, kui kasum jaotatakse juriidilistele isikutele. Kui dividend makstakse välja füüsilisele isikule, tuleb äriühingul täiendavalt kinni pidada veel 7 protsenti tulumaksu.

Regulaarseteks dividendideks loetakse jaotatud kasumit, mis on väiksem või võrdne eelneva kolme kalendriaasta keskmise maksustatud jaotatud kasumiga. Kolme aasta keskmise dividendi arvutamisel on esimeseks aastaks 2018. See tähendab, et 2019. aastal saab madalama maksumääraga maksustada ühte kolmandikku 2018. aastal jaotatud kasumist. Täies ulatus saab 14protsendilist määra rakendada 2021. aastal.

Maksuvaba tulu tõusis 500 euroni kuus

Maksuvaba tulu tõusis 500 euroni kuus ja selle mahaarvestamiseks palgast tuleb igal füüsilisel isikul esitada tööandjale vastav avaldus. Palgaga kuni 1200 eurot on maksuvaba tulu 500 eurot, palga kasvades 1200 eurolt 2100 euroni väheneb maksuvaba tulu määr 1 euro võrra iga 1200eurost väljamakset ületava 1,80 euro kohta. Palgaga üle 2100 euro on maksuvaba tulu 0.