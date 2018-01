Lätlased avasid Pärnu lähedal pagariäri

Läti pagarifirma SIA Liepkalni avas täna Pärnu lähedal uue kohvik-kaupluse ning asub siin müüki kasvatama.

Pagari- ja kondiitrifirma on Pärnamäed OÜ nimelise firma kaudu Eesti turul tegutsenud juba kaheksa aastat ning seni on firma peaasjalikult siin valmistatud rukki- ja peenleibu, saiu-sepikuid, saiakesi ning kaalukaupu ja küpsiseid siinsetele ettevõtetele edasi müünud.

Eestis on lätlased juba pikka aega tahtnud müüki kasvatada. Nüüd on astutud tubli samm edasi ning Pärnu lähedal Reiu külas avati uus kohvik-kauplus, vahendas Latvijas Avize. Sealsamas on firmal ka tehas.

Liepkalni omanik Dagnis Čākurs rääkis, et tehas töötab algselt ühes vahetuses ning ei jõua kohe täisvõimsusel. Esialgu keskendutakse oma poe vajaduste täitmisele.

Varem on firma sotsiaalmeedias teada andnud, et osa äritegevust viiakse Eestisse, kuna teatud Läti riigiasutused ei pidavat Liepkalnsi ega teiste ettevõtjate arvamust millekski ning raskendavad pidevalt firma tegevust, märkis Latvijas Avize.

Tootmishoone, kohviku ja kaupluse rajamiseks investeeris Liepkalni üle miljoni euro, millest osa tuleb firma omavahenditest ning osa Luminori pangast võetud laenurahast.

Pärnamäed OÜ viitas laienemisplaanidele juba enda 2016. aasta aruandes. „Müük Eesti turule on tõusuteel ning koostöö soov kaupluste poolt pidevalt suureneb. Seose sellega on projekteerimisel suurem tootmishoone, kus uute ning paremate seadmete ja tööruumide abil saame täita vajalikud tootmismahud ning jätkata edukat pürgimist kogu Eesti turule,“ selgitas juhatus toona.

Uus tootmishoone lubaks firmal avada ka eraldi kondiitriruumid, kus saab valmistada nii torte, kooke kui ka muid väikseid suupisteid, mille järele oli juba toona klientide poolt suur nõudlus, selgub aruandest.

Tunamullu ulatus Pärnamäed OÜ käive üle 829 000 euro, kasumit teenis lätlaste siinne ettevõte kokku 5310 eurot. Töötajaid oli firmal 2016. aastal seitse palgakuluga 85 580 eurot, mis teeb ühe töötaja kohta keskmiselt 1019 eurot kuus.