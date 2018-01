Suur hambaravikett neelab väikese kliiniku

Ainult tellijale

Investeerimisfirmale BaltCap kuuluv hambaravikett Unimed plaanib haaret veel laiendada ning ostab Tallinna kesklinnas tegutseva Eurodenti hambakliiniku.

Ostukokkulepe sõlmiti juba detsembri lõpus ning see näeb ette, et Unimed soetab Eurodenti kliinikus täisosaluse. Kuna Unimedile kuulub ka hulk teisi hambakliinikuid, on ülevõtmiseks vaja konkurentsiameti heakskiitu.

Osapooled ise kinnitavad, et konkurents kahjustada ei saa ning ehkki nii Unimedi firmad kui ka Eurodent tegelevad Eestis, täpsemalt Põhja-Eestis hambaraviturul ning on ka vertikaalselt hambaravi ja proteeside turul seotud, pole turuosasid arvesse võttes plaanitaval tehingul ühelegi kaubaturule suuremat mõju.

Unimedi omanik, erakapitalifond BaltCap Private Equity Fund II keskendub väikese ja keskmise suurusega innovatiivsete Baltikumi firmade väljaostmisele või kasvuga suunatud tehingutele. Värske ostuplaani taga ongi soov suurendada Unimedi äritegevust.

Lisaks kaasatakse Eurodenti praegune omanik doktor Kristjan Gutmann ka Unimedi juhtkonda, nii kasvab ühtlasi grupi juhtkonna teadmiste ja kogemuste pagas. Ühtlasi leiab BaltCap, et ostu järel saavad mõlemad osapooled kasumlikult edasi kasvada ning et Eurodenti kliiinik sobitub täpselt fondi strateegia ja kapitalitootluse ootustega.

Tunamullu 528 000 eurot käivet teinud ning koguni 71 880 eurot puhaskasumit teeninud Eurodent kuulubki praegu Gutmannile. Kokku oli Tallinna kesklinnas hambakliinikut pidaval firmal 2016. aastal kaheksa töötajat, kelle keskmine palgakulu oli 1738 eurot kuus.

Ostupoolel olev Unimed tegutseb Tallinnas, Tartus, Pärnus ning veel üheksas asukohas üle Eesti. Kuni 2016. aasta alguseni kandis valdusfirma Dental Invest Estonia nime. Müügitulu teenis firma mullu 10,2 miljonit eurot, samas tuli paberil kokku üle 4 miljoni euro kahjumit ning ka firma omakapital oli 2016. aasta lõpus negatiivne.

Unimed selgitas kehvi näitajaid sellega, et korraldati ümber firma tegevusstrateegia ning struktuur. „Muutused on loonud tugeva vundamendi grupi edasiseks kasumlikuks kasvuks,“ kinnitas juhatus 2016. aasta aruandes ning tõi ka esile, et kõik kahjumlikud tegevused on likvideeritud ning üle vaadatud ka kulubaas.