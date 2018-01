Cleveron võitis jälle ühe suurkliendi

Ainult tellijale

Eelmisel aastal Walmarti ja Zara omanikfirma Inditexiga käed löönud pakirobotite tootja Cleveron alustas uut aastat veel ühe suurkliendiga.

ASDA on Suurbritannia suuruselt kolmas jaekett pärast Tescot ja Sainsburyt. Firma võrku kuulub üle 600 kaupluse ning veebipood.

Kütt rääkis eelmise aasta novembris, et Cleveron on koostööläbirääkimisi pidanud ka e-kaubandushiiu Amazoniga, kuid otsustas loobuda. "Nendel tingimustel, mida nemad pakkusid, me ei olnud valmis edasi minema," ütles Kütt ja kinnitas, et otsus tuli eestlaste poolt. Amazon tahtis omale kogu tootmist ja kõiki õigusi. Ent Cleveroni põhimõte on Küti sõnul anda välja oma tooteid enda kaubamärgiga, nii et kõik intellektuaalse omandi õigused ja patendid kuuluvad ettevõttele. "Seal me ei leidnud ühist keelt ja jäi asi katki," sõnas ta.

Eelmisel aastal kasvas pakiautomaatide tootja võimsalt ning Cleveroni juhid Arno Kütt ja Peep Kuld pälvisid võimsa töö eest ka Äripäeva aasta ärimeeste tiitli.