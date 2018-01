GoBus saigi Tartu liinilepingu

Ainult tellijale

Aastajagu kestnud vaidluste saaga Tartu linnaliinide tulevase operaatori üle sai esmaspäeval lõpu, kui riigikohus jättis hanketulemusega rahulolematute bussifirmade kaebuse menetlusse võtmata ja GoBusi bussihanke võitjaks.

Riigikohus jättis menetlemata Eesti Bussi ja Hansa Bussiliinide kaebuse Tartu linnavalitsuse otsusele kinnitada GoBus Tartu avalike bussiliinide operaatoriks 2019.–2029. aastal. Tartu bussihankeleping oli väärt leping, mille eest võidelda, sest ligi saja miljoni euro suuruse hankega otsiti Tartusse uut bussiliikluse pidajat, kes peaks alustama Tartus 64 uhiuue gaasibussiga 2019. aasta 1. juulil.

Konkurendid üritasid GoBusi pakkumisest lahti saata väitega, et firma tegi selgelt alapakkumuse – sellise hinnaga pole nende hinnangul võimalik teenust pakkuda. Kohtudokumentidest selgub, et kui Eesti Bussil oli esimese aasta eeldatav hinnapakkumine 7,3 ja Hansa Bussiliinidel 7,4 miljonit eurot, siis GoBusil oli see vaid 6,6 miljonit eurot.