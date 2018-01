Ekspordi väljavaade püsib lähiajal hea

Venemaa osakaal küll veidi tõusis (2,5%), kuid see jäi kaugele maha aastatetagusest tasemest. Venemaa majandus on kosumas ning sealne nõudlus paraneb, mis võimaldab ettevõtetel sellele turule rohkem eksportida. Hiina osakaal Eesti ekspordis on viimastel aastatel järk-järgult suurenenud ning möödunud aastal jõudis see juba 2% lähedale.

Möödunud aastal tõusis maailma kaubandusmahu kasv küll kuue aasta kiireimaks, kuid selle kasvukiirus stabiliseerus teisel poolaastal. "Meie kaubanduspartnerite keskmine impordinõudluse kasv sel ja järgmisel aastal küll aeglustub, kuid see jääb piisavalt tugevaks, et pakkuda meie ettevõtetele häid ekspordivõimalusi," prognoosis Mertsina, et ekspordi käsi jääb hästi käima.

Möödunud aasta sügisel kasvasid kõikide tellimusel töötavate tegevusalade, väljaarvatud elektroonikatööstuse, uued eksporditellimused ning tööstusettevõtete hinnangul on nende lähiaja ekspordivõimalused paranenud. Ettevõtted hindavad oma konkurentsivõimet välisturgudel paremaks – eriti just ELi-välistel turgudel, lisas ökonomist.

Kuigi tööjõu ühikukulu kasv on tasapisi aeglustunud, on see jätkuvalt kiire ning seetõttu konvergeeruvad meie ettevõtete hinnad kõrgema hinnatasemega riikidega. "Kuna me oleme kaotamas oma hinnapõhist konkurentsivõimet, muutub ettevõtetel tootearendusse investeerimine, juhtimise parandamine ning tarneahelate tõhustamine veelgi olulisemaks," rääkis Mertsina. Swedbanki hinnangul sel aastal ekspordikasv veidi kiireneb, kuna mobiilsideseadmete möödunud aastal toimunud tugev langus peaks vähemalt baasefekti tõttu osaliselt taanduma.