Mida oodata ärikinnisvaraturul?

Arenduses kehtivad vanad reeglid: asukoht ja maht annavad parima tulemuse. Märksõnad on endiselt efektiivsus, madalad kulud ning jätkusuutlikud keskkonnalahendused. Ilmselt kasvab kokkupandavate majade ja moodulite osakaal.

Hinnakasvu ei paista

Äripindade puhul on hinnakasv olnud väga aeglane ja ega plahvatuslikku kasvu pole üheski segmendis ette näha ka sel aastal.

Aasta lõpus toimunud Postimaja tehing lõi uue hinnarekordi, aga see ei laiene väljapoole parimaid asukohti. Kohalik investor ei suuda siseneda rahvusvaheliste fondioperaatorite hinnatasemel ja otsib pigem tootlikumat alternatiivi, isegi kui see on riskantne ja nõuab oluliselt rohkem tegelemist. Raha hinnas võib sel aastal ilmselt oodata väikest tõusu, seega võiks eeldada, et tootlus ei muutu.

Tallinnas on parima kvaliteediga investeerimisobjektide tootlus laias laastus selline:

1. Kaubanduspinna tootlus on umbkaudu 6,5% juures – võib eeldada, et alla 7% tasemel on peamised huvilised rahvusvahelised korporatsioonid ja fondihaldurid. Sellest tasemest kõrgemat hinda suudavad saavutada Postimaja eeskujul suuremad keskused parimates asukohtades.

2. Kontoripinna tootlus on samas suurusjärgus: 6,5% on parima pinna hinnatase olnud juba paar aastat. See muidugi eeldab pea olematut vakantsust ja tugevaid ankurrentnikke. Väljaspool Tallinna kesklinna äripiirkonda peaks number hakkama aga ikka 7ga.

3. Logistikakinnisvara tootlus on olnud mõõdukas languses. Traditsiooniliselt on selles segmendis tootlus olnud üle 8%, aga eelmisel aastal langes see 7ga algavale protsenditasemele. Ennustan, et parimad asukohad on sel aastal keskmiselt 7,5% tootlusega, teised endiselt 8% peal.

4. Majutusasutuste rahavoolt on juba mõned aastad oodatud 7% tootlust ning ka see aasta ei tohiks olla erand. Konkurentsi tihenedes võib üüritase hakata langema ja see paneb tootluse muidugi riski alla. Laias laastus näeme ilmselt 2017. aastaga sarnaseid tasemeid.

Väljaspool Tallinna võiks eeldada 1protsendilise preemia lisamist igale eelpool toodud tootlusemäärale. Seda muidugi juhul, kui tegemist on võrreldava kvaliteediga objektiga.