Taaskasutuse kasvav turg

Ainult tellijale

Uuskasutuskeskus on Eesti mõistes haruldane, sest selle varustajateks on ainult Eesti inimesed. Samuti ei müü ega anneta poekett kogutud asju välismaale edasi.

Uuskasutuskeskus on Eesti mõistes haruldane, sest selle varustajateks on ainult Eesti inimesed. Samuti ei müü ega anneta poekett kogutud asju välismaale edasi.

Uuskasutuskeskus on Eesti mõistes haruldane, sest selle varustajateks on ainult Eesti inimesed. Samuti ei müü ega anneta poekett kogutud asju välismaale edasi.

Ainult tellijale

Uuskasutuskeskused ja vanavarapoed annavad olulise panuse keskkonnasäästu ning teevad aktiivset koostööd disainerite ja teatritega. Paraku tuleb kasutuskõlbmatu kraam neil oma kulul prügimäele toimetada.

"Näiteks tuli üks klient kohale bussis kuuldud info põhjal. Minu kirbukal on ka koduleht, kuid seal on vaid informatiivne ülevaade, põhitegevus käib FB-s, lisaks Instagram ja Google Maps," rääkis 9 kuud tegutsenud Tatari kirbuturu omanik Triin Jäätma.

Privaatne šopinguõhtu suupistetega

Odavam hind, kaks boksi ühe hinnaga, kuu rendile lisanduv tasuta rendinädal on tavalisemad nõksud, millega müügipindu täita. Tatari kirbukas pakub ka kauba pakiautomaati tellimise võimalust.

"Meile saab tulla ka ostuõhtule, kus on ainult ostja valitud seltskond, ei puudu suupisted ja väike jook. Paari nädala jooksul avan spetsiaalselt meestele mõeldud osakonna," tutvustas Jäätma võimalusi-uuendusi oma kaupluses.

Sõbralt Sõbrale palkas läinud novembris turundusstrateegia välja töötamiseks turundus- ja kommunikatsioonijuhi. Enam kui aasta tagasi uuendati logo ja sellega koos alustati strateegilisemat kaubamärgi arendust. Poed tegid läbi uuenduskuuri, vaadati üle kauba paiknemine, stiil ja värvilahendused. Alanud aastal on plaan kõigis suuremates poodides selline "iluoperatsioon" läbi viia.

Kommunikatsioon ja turundus ei ole niivõrd enesereklaam kui soov jagada lugusid abivajajateni jõudmisest. "Teadlikkuse tõstmist väärib kogu sotsiaalse ettevõtluse valdkond. Selle keskmes on inimene ja kogukond ning seda mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid väärtus- ja missioonitunnetuse põhiselt," põhjendas Sõbralt Sõbrale juhataja Meelis Kibuspuu oma maailmaparanduslikku tegevust.

Uutele tulijatele ruumi jätkub

Alanud aastal avab Sõbralt Sõbrale ka uusi müügipindu. Uksed avab uus kauplus Raplas, Tartus kolitakse üks kauplus laienevasse Annelinna keskusesse. "Kuna tarbijakäitumine on möödunud aastatel mõnevõrra muutunud, tähendab see ka meie jaoks kohanemist ja kohandamist. Tahame rohkem ja teadlikumalt kaasata tegevusse tugiteenuseid ehk töötukassa tööharjutusprogrammides osalevaid inimesi," rääkis Kibuspuu lähitulevikust.

Kuigi Tallinnas on igas linnajaos kirbuturg olemas, mõnel pool suisa mitu, tasub uutel tulijatel sellele vaatamata proovida, sest kirbukate sihtgrupid on erinevad ja kaubad varieeruvad. Pealegi on taaskasutus tõusev trend.

"Alustasin täiesti nullist, ühegi kogemuseta. Ruume otsides olid mul kindlad kriteeriumid: asukoht kesklinnas, juurdepääs autoga, piisavalt valgust ja õhku ning ruutmeetritelt mitte liiga suur, maksimaalselt 100 boksi jagu pinda," meenutas Tatari kirbuka omanik Jäätma.

Kolme liiki kirbuturud

Kirbukaid on kolme liiki. Esimesed pakuvad boksi rentimist, teised toovad omad kauba ise maale või ostab selle vahendajatelt ning kolmandatesse toovad inimesed oma asjad tasuta ära. Lisaks on veel komisjonipoed, mis müüvad kliendi tooteid vahendustasuga.

Tatari kirbuturul on boksi rentimise süsteem, kus vahendustasuga bokside kaubalt võetakse 20% hinnast. Toodet hoitakse ühisboksis maksimaalselt kuu, seejärel saab inimene oma müümata asjad tagasi. Mõnes kirbukas on vahendustasu 30% ning lisaks hoiustamistasu, kui kaup ei saa müüdud.

Kibuspuu kogemus räägib kaht tüüpi kaubaringlusmudelist. Üks on selgelt ärimudel, kus jaemüüja ostab hulgimüüjalt kilohinnaga kaupa ja müüb seda lõpptarbijale. Seda kasutavad peamiselt väiksemad, n-ö butiik-tüüpi poed, mida on viimastel aastatel vähemaks jäänud. Teine mudel on annetuspõhine, mida ajab ka Sõbralt Sõbrale. Inimesed annavad kauba tasuta uuesti ringlusse, olgu motivatsiooniks heategevus, keskkonnasääst või lihtsalt soov vabaneda üleliigsest.

Sõbralt Sõbrale tarnib suurema osa kaubast välispartneritelt, peamiselt Rootsist. Kuna ettevõttel on juurutatud hea ja usaldusväärne partnerite võrgustik, siis on viimastel aastatel kaubavoog kasvanud ja andnud hea võimaluse laieneda. "Samal ajal kogume asju ka Eestist ja rõõm on tõdeda, et igal aasta-aastalt inimeste hulk, kes meie poodidesse kaupa toovad," märkis Kibuspuu.

Sel kevadel avab ka MTÜ Uuskasutus uue poe, Eestis järjekorras juba üheteistkümnenda, sedapuhku Võrus. Uuskasutuskeskus on Eesti mõistes haruldane, sest selle varustajateks on ainult Eesti inimesed. Samuti ei müü ega anneta poekett kogutud asju välismaale edasi.

"Oleme loonud täielikult Eesti-keskse ringluse, kus kõik kaup tuleb Eestist ja realiseeritakse ka Eestis. Ka müügist teenitud raha kasutame vaid Eesti asja edendamiseks - selle eest avame uusi keskuseid ning toetame teisi sotsiaalselt mõjusaid ettevõtteid. Näiteks oleme viimased kolm aastat kokku 50 000 euroga toetanud sihtasutust Kiusamisvaba Kool," rääkis keskuse turundusjuht Annika Altmäe.