Ratas: riik peab Saaremaa silla ideele kaasa aitama

Peaminister Jüri Ratas ütles vastuseks ettevõtjate ideele ehitada ise valmis Saaremaale viiv sild, et initsiatiiv ei tohi olla karistatav ja riik peab sellele omalt poolt kaasa aitama.

„Väga positiivne!“ ütles peaminister Jüri Ratas vastuseks. Tema sõnul on see kindlasti idee, mis on kõlkunud kaua maa ja taeva vahel, ning kui on olemas erasektori poolt initsiatiivi näitajad ja panustajaid, on lausa riigi kohustus olla oma bürokraatias võimalikult operatiivne. „Ma pean selle all silmas kõiki analüüse, planeeringuid, erinevaid mõjude hindamisi, kui neid on vaja teha. Kindlasti ei tohiks olla initsiatiiv kunagi karistatav ja nende idee väärib kuulamist.“

Ratas tõdes, et projekti arvutused vajavad ülevaatamist ja arutamist ning ta soovib Heina ja Kütiga isiklikult kohtuda. Kokku saadakse mõne nädala pärast. Ettevõtjate ideid projekti rahastamiseks pidas ta huvitavaks ja sümpaatseks.

„Tegemist on ju väga väärika investeeringuga. Ma tahan seda arutada ja püüda võimalusel kaasa aidata. Kui ikkagi huvi niivõrd suur on, siis see on kindlasti minu soov,“ kinnitas ta oma huvi Heina ja Küti ideele võimalusel kaasa aidata.

Konkreetsemalt riigi ja ettevõtjate koostöö variantide üle Ratas enne idee algatajatega kohtumist rääkida ei soovinud. Ta ütles, et kindlasti soovib oma arvamuse öelda ka riigikogu ja kõige olulisem on see, mida arvavad Muhu ja Saaremaa elanikud. „Aga operatiivsem, kiirem liiklus, majanduskeskkonna ühendamine, ma arvan, et see väärib kindlasti kaalumist. Siit edasi minna on mõistlik.“

Majandusminister Kadri Simson ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et ükski parvlaev ega lennuk ei saa anda sellist mugavust nagu sild. Suurimaks takistuseks Saaremaa püsiühenduse puhul on tema sõnul olnud keskkonnateemad, mis on väga komplitseeritud, sest tegu on Natura 2000 alaga.