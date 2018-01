Mis juhtus Alamäe ja Kotka vahel?

Priit Alamäe ja Taavi Kotka moodustasid Webmedia päevil praegu Nortali nime all tuntud ettevõttes Eesti ühe edukama äritandemi, millel läks pööraselt hästi. Miks see särav paar lagunes?

See on üks teemasid, millest tuleb juttu Priit Alamäe persoonisaates laupäeval algusega kell 10. Seni pole kumbki sellest rääkida tahtnud, seekord saavad sõna mõlemad.

Kolmandiku või enamagi osa Eesti e-riigist üles ehitanud Nortali praegusest välisettevõtmisest on enim tähelepanu saanud Omaani projekt, millega on seotud ka reformierakondlane Rein Lang, kes hiljuti plaanis oravate lahkuva liidri Hanno Pevkuri nõunikuna maksumaksja raha eest Reformierakonna programmi uuendama hakata. Huvide konflikti küsimus on varem kerkinud ka Siim Kallase puhul, kes oli korraga Euroopa Komisjoni erinõunik ja Nortali nõunik. Praegu tegutseb Nortalis maksuameti endine juht Marek Helm. Alamäe selgitab, miks on poliitiku ja kõrge riigiametniku kogemusega inimesed Nortalile olulised.