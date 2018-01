Tšehhi valimisel suurim häältesaak senisele presidendile

Tšehhi praegune president Milosš Zeman on selle vooru soosik.

Tšehhi presidendivalimiste esimeses voorus kogus suurima häältesaagi senine president Miloš Zeman, aga häältesaak jäi tunduvalt vajalikust 50 protsendist väiksemaks.

Zeman kogus ligi 39 protsenti häältest, tugevaim konkurent Jiri Drahoš ligi 27 protsenti.

68aastane Drahoš on endine Tšehhi teaduste akadeemia juht, erialalt keemik, tutvustab Helsingin Sanomat. Ta ei esinda ühtegi erakonda ja on Euroopa Liidu toetaja.

Valimistel on tekkinud vastasseis Zeman ja teised. Ülejäänud kaheksa kandidaati otsivad pooldajaid eelkõige linnade noorema elanikkonna hulgast, kellele pole vastuvõetav Zemani välismaalaste- vähemuste-, sõnavabaduse- ja Euroopa liidu vastane poliitika ja tema Venemaa- ja Hiina-sõbralikud vaated. Zemani peatoetajad on maapiirkondade elanikud ja nõukogude ajal elanud sugupõlv.

Drahošil on nüüd teises voorus hea šanss Zemani vastu, sest arvatavalt võivad esimeses voorus teiste Zemani vastu kandideerinute hääled tema taha tulla.

Reuters kirjutas, et kui valimised võidaks keegi teine peale Zemani, tähendaks see, et Tšehhi pööraks Ungari ja Poola käidavalt Euroopa Liidu vastaselt teelt ära.

Presidendivalimiste teine voor toimuks 26.-27. jaanuaril.