Karilaid: arvestame VEB Fondi viie kahjusaajaga

Kuigi VEB Fondist kahju saajate nimekirjas on üle kümne ettevõtte, siis arvestab riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid viie kahju saajaga - nelja ettevõtte ja ühe eraisikuga.

Need, kes varem pankrotti läinud või riigiga kohtus vaidlemisest loobusid, on praegusest plaanist kõrvale jäetud, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Nimelt esitasid viis riigikogu liiget (Jaak Madison, Artur Talvik, Jaanus Karilaid, Toomas Paur, Martin Helme) sügisel otsuse eelnõu, millega VEB Fondi sertifikaadi omanikele kaotatud raha tagasi anda. See on praegu õiguskomisjoni menetluses ja ootab justiitsminister Urmas Reinsalu seisukohavõttu.

Eelnõu näeb ette maksta Eesti Panga iga-aastasest riigieelarvesse kantavast kasumiosast pool VEB Fondi sertifikaatide omanikele kuni kogu hüvitise lõpliku tasumiseni ja seda koos 24 aasta intressidega.

Vabaerakondlane Artur Talvik peab seda otsust ühe poliitikaajastu lõpetajaks. "Minu meelest märgiline on riigi poolt tunnistada, et need vennad ei ole sulid ja spekulandid, vaid riik on olnud suli ja spekulant või siis varasemad valitsused," ütles Talvik ERRile.

Artur Talviku sõnul on poliitikud kuluaarides küll ettepanekut toetamas, kuid ta ei oska öelda, kui palju seda avalikult teevad.

Loe sellest pikemalt ERRi uudisteportaalist