Soome valis 50 parimat restorani

16. jaanuar 2018, 14:58

Soome 50 parimast restoranist pea pooled asuvad väljaspool Helsingit, kirjutas Soome uudisteportaal Yle.

Kuueaastase pausi järel panid Soome restoranispetsid taas kokku nimekirja 50 parimast restoranist. Hääletuse korraldas hotelli- ja restoraniala kajastav väljaanne Viisi Tähteä koos Food Camp Finlandiga.

Võitjaks valiti Helsingi restoran Grön, mis hinnati tipptoiduga bistroo tõelise olemuseni jõudnuks. Hindajad kirjeldasid, et restorani maitsemaailmas on midagi ammu tuntut samal ajal siiski üllatav. See on tõeline Soome tooraine, maitse, valmistusviisi ja hooaegade edasikandja. Gröni nimetati ka restoranist, mille magnetiks on taimetoit, kuigi see ei ole taimetoidurestoran.