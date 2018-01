Spaahotell hakkab kortereid ehitama

Kuressaare Sanatoorium AS ehitab spaahotelli Meri edelapoolsesse tiiba eraldi sissepääsuga 16 külaliskorterit, mille eest küsib 89 000-129 000 eurot, kirjutas Saarte Hääl.

Läinud suvel, kui Saarte Hääl Meri korterite ehituse plaanist kirjutas, tõdes Saaremaa Spa Hotellide juhataja Alar Tõru, et kuna Kuressaares kestab kõrghooaeg vaid lühikest aega, ei ole neil lihtsalt nii palju hotellitube vaja. Nõnda on nad projekteerinud spaahotelli edelapoolsesse tiiba 16 korterit, mille terrassidelt ja akendest avaneb vaade Kuressaare lahele, linnusele ja üle lahe Abrukale.

Ehitusaluse maa sihtotstarve on praeguse seisuga küll veel ärimaa, kuid Tõru kinnitusel on nad teinud esimesed sammud, et algatada osaline sihtotstarbe muutmine. Esimene vallapoolne vastus ütles sihtotstarbe muutmisele küll ei, kuid seda seepärast, et esmalt tuleb algatada detailplaneeringu muutmine, mille Kuressaare Sanatoorim plaanibki nüüd ära teha, kirjutas Saarte Hääl.

