Kontaveit võitles end Austraalias kaheksandikfinaali

Anett Kontaveit võitis täna Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel lätlanna Jelena Ostapenko, alistades viimase kolmandas ringis, vahendas Reuters.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 33.) võitis Läti esinumbri Ostapenko (WTA 7.) tulemusega 6:3, 1:6, 6:3. Ostapenko, kel oli vigastatud reielihas, suutis end pärast kaotust esimeses setis kokku võtta, kuid otsustavas setis jäi peale 22aastane eestlanna.

"Ta on väga raske vastane, mängib nii agressiivselt," vahendas ERR Kontaveiti sõnu pärast matši. "Püüdsin kolmandas setis vastu pidada, sain murde kätte ja see andis enesekindlust. Mängisin esimeses ja kolmandas setis väga hästi. Suurepärane on siin neljandas ringis olla, olen üliõnnelik!"

Kaia Kanepi (WTA 79.) kaotas täna Austraalias hispaanlanna Carla Suarez Navarrole (WTA 39.) tulemusega 6:3, 1:6, 3:6. Kaheksandikfinaalis aga kohtub Kontaveit just hispaanlannaga.