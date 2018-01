Versobank jõudis möödunud aastal kasumisse

Eelmisel aastal massiliselt rahapesu kahtlusega klientide kontosid sulgenud Versobank jõudis eneselegi üllatuseks aasta lõpuks kasumisse.

Kolmanda kvartali lõpus oli üheksa kuu kahjum veel 182 000 eurot ning panga teatest selgub, et aasta teisel poolel kardeti miljoni euro suurust kahjumit. "See, et me suutsime lõpetada 300 000 eurose kasumitga ja juhitud varade väikese kasvuga, on tegelikult väikest sorti ime," ütles pangajuht Aivo Adamson pressiteates.

Panga varade maht kasvas esialgsetel auditeerimata andmetel 200 miljonilt 294 miljoni euroni. Puhaskasum oli 300 000 eurot.

Versopank on 1999. aastal asutatud Eestis registreeritud krediidiasutus.