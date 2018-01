Reformierakond pidas plaani Riigikogu valimiste võitmiseks

Täna kogunenud Reformierakonna volikogul arutati tulevikuplaane, erakonna programmi ja 2019. aasta valimiste platvormi teemasid. Samuti kinnitati volikogus sisevalimiste kord, mille kohaselt algas tänasest ka erakonna esimehe ja juhatuse liikmete kandidaatide ülesseadmine.

“Valitsuse vajakajäämiste nimekiri on pikk, kuid kõige valusamalt lõikavad ühiskonda maksudega tekitatud segadus, korruptiivsed ja omasid eelistavad skeemid toetuste ning nn tasuta asjade jagamisel, Kremli propagandamasina toitmine ning avaliku raha kasutamine poliitkampaaniaks, opositsiooni suukorvistamise katsed ja palju muud. Seda nimekirja kroonib justiitsministri hiljutine sõnavõtt, kus ta lisaks naistevastase vägivalla heakskiidule kasutas ka ministrile lubamatult labast kõnepruuki,” ütles Pevkur. “On selge, et Eesti elu tuleb uuesti viia paremale kursile ja Reformierakond lubab seda ka teha.”

“Ma olen täiesti veendunud, et kui me suudame hoida ühtset löögirusikat, suudame Riigikogu valimised ka võita,” ütles Pevkur.

Reformierakonna aseesimehe Kaja Kallase sõnul annab praeguse valitsuse tegevus eriti hea pinnase sõnastamaks seda, millist tuleviku Eestit me soovime ja ei soovi.

“Kui me võitlesime tagasi oma iseseisvuse, siis oli meie soov kõike ise otsustada, ise hakkama saada, püüelda parema elu poole. Tundub, et tänapäeval kipub see idee hägustuma. Aga on põhjus, miks me tähistame sel aastal 100. iseseisvumispäeva, mitte sõltuvuse päeva. Väheneva ja vananeva rahvastikuga ühiskonnana peame ausalt rääkima sellest, kuidas uute väljakutsetega toime tulla,“ ütles Kallas.

Kallase hinnangul tuleb abivajajaid toetada, kuid erakond peab tulema välja ka uute ideedega, kuidas soodustada ettevõtlikkust ja pealehakkamist, kuidas aidata meie ettevõtjaid pakkuma kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

“Meie siht on võita 2019. aasta Riigikogu valimised ning asuda kandma Eesti juhtimise vastutust,” ütles Kallas.