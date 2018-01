Tippinvestorid: ärge tänavu tormake

Ainult tellijale

Tallinna börsi investorite TOPi kuuluvad investorid on tänavu pigem ettevaatlikud ja soovitavad enda rahaasjad korda ajada. See aitab valmistuda nii suurteks langusteks kui ka riigiettevõtete börsiletulekuks.

Edukas aktsiakaupleja Lauri Meidla ütles investor Toomase konverentsil, et 2018. aasta parim investeering on see, et ei ava ühtegi uudist, kus on sees sõna „krüpto“. „Krüptosse ei ole võimalik investeerida. Sellega on võimalik spekuleerida, sellega on võimalik kaubelda ja mängida, aga investeerimine on teistsugune tegevus. See maailm on praegu nii segane, et ma soovitaks teha aastase pausi ja vaadata, mis seis on aasta pärast,“ selgitas ta.

Investor ja kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene soovitab raha koguda ja oodata ning vaadata, mis toimuma hakkab. „On ju läbi käinud uudised, et võib juhtuda, et mõni riigiettevõte tuleb börsile, mis võib tuua teatavaid võimalusi. Kui olete dividendiaktsiatesse panustav ja kui see on selline ettevõte, kust riik ikkagi on viimaste kümnendite jooksul regulaarselt dividende välja võtnud, siis kindlasti tekib teatavaid võimalusi,“ leidis ta.