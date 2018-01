Eestlasi võlunud krüptoskeemi kahtlustatakse terrorismi rahastamises

"OneCoini puhul lubatakse „revolutsioonilist finantsteenust“, näitamata samas, milliseid revolutsioonilisi lahendusi olemasolevatele probleemidele pakutakse või millised need kitsaskohad on. Samuti luuakse ettekujutus „ühest ökosüsteemist“, mis hõlmab tervet finantssektorit ja lahendab kõik investori vajadused. On ilmselge, et selliste lubaduste saavutamine, järgimata Euroopa Liidus kehtivaid reegleid ning kirjeldades oma tegevust ainult maagiliste sõnadega nagu „plokiahel“ ja „bitcoin“, on võimatu," tõdes finantsinspektsiooni divisjonijuht.

Suurväli märkis, et nende veebilehelt ilmneb ka, et lubatakse vara väärtuse kasvu, mis peaks põhinema OneCoini edul. „See, millel edu täpsemalt põhineb, jääb aga selgusetuks. Samuti jääb selgusetuks, mis on nende tegelik ja peamine tegevusala.“

Kristjan-Erik Suurväli rõhutas, et OneCoin on ettevõtmise veebilehe järgi virtuaalvääring, kusjuures maksevahendiks olemisele lubatakse juurde ka finantsteenuseid, sealhulgas makseid ning tuletistehingutega kauplemist.

Soomes 20 000 liitunut ja politseil sama mure

Üle maailma on OneCoini oma raha pannud üle kolme miljoni inimese. Soome Yle kirjutas, et meie soomlaste seas on skeemi ohvriks langenut 20 000 inimest.

Väljaande teatel seisab Soome politsei sama probleemi ees mis Eestis: kannatanud ei esita avaldusi. Soomes on OneCoin sattunud maksuameti huviorbiiti, mis on märganud ettevõttega seotud deklareerimata tulusid. Sealse keskkriminaalpolitsei teatel ei ole ükski Soome eraisik esitanud avaldust selle kohta, et on OneCoinilt petta saanud. Samas on politsei märganud sarnaselt maksuametiga suurte summade liikumist ettevõttesse. Täpsed summad pole teada, kuid kogusummat hinnatakse sadadesse tuhandetesse eurodesse. Kuna aga avaldusi esitatud pole, pole teemat süvitsi uuritud. Samuti ei ole nad uurinud OneCoini ettevõtet, mis on registreeritud välismaal.

Siiski võib Yle sõnul tähendada nüüd Bulgaariast kogutav informatsioon seda, et Euroopa võimud saavad teabe OneCoiniga seotud isikute kohta, mis võib viia konkreetse tõenditeni, nagu skeemiga liitunute register. See aitaks skeemi edasi uurida.

Lisaks võidakse Soome politsei kaasata Euroopa politseivõimude algatatud uurimisse.

Helsingi ülikooli kriminaalõiguse professori Dan Frände sõnul võivad skeemist rikastunud soomlased kaotada enda tulud riigile, nagu juhtus Wincapita kaasuses aastaid tagasi. Frände sõnul on võimalik, et OneCoini Soome esindajad võetakse kriminaalvastutusele. Sealjuures on oluline, kas need isikud teadsid, et tegemist on blufiga.

Eestis esindab värbamisüritustel skeemi Avo Väliste.