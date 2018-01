Sanktsioonisõda Venemaaga kogub jälle hoogu

Tõnu Mertsina Swedbank Eesti analüütik Välisinvestorid võivad pageda Ühe teemana on läbi käinud Venemaa riigipankade äralõikamine Swifti maksesüsteemist, millel oleks oluline negatiivne mõju. Pean seda siiski ebatõenäoliseks variandiks. USA võib muuta veelgi karmimaks Venemaal oma võlgade finantseerimisvõimalusi. Selleks, et pehmendada USA sanktsioonide mõju, on Venemaa valitsus teinud oma pangandussüsteemis manöövreid sõjatööstuse finantseerimiseks. USA võib piirata Vene rublas nomineeritud võlakirjade ostmist. See tõstaks Venemaa riigivõlakirjade tootluse oluliselt kõrgemaks ning muudaks nende finantseerimise raskemaks. Praegu on välisinvestorite käes enam kui kolmandik sellistest võlakirjadest ning seega mõjutaks see negatiivselt mitte ainult Venemaad. Praegu on see küll vähetõenäoline, kuid sellised karmimad sanktsioonid Venemaa suhtes võivad tõmmata ära välisinvestoreid Venemaa võlakirjaturult, mis nõrgestaks rublat. Venemaa valmistab praegu ette umbes 3 miljardi USA dollari väärtuses riigivõlakirjade emiteerimist, et tuua välismaal asuvat kapitali Venemaale tagasi. Ilmselt laiendab USA nende sanktsioneeritavate isikute nimekirja, kes olid väidetavalt seotud 2016. aasta presidendivalimistega. Venemaa reaktsioon teiste riikide sanktsioonide vastu on enamasti olnud vastamine omapoolsetega. Nii juhtub tõenäoliselt ka seekord. Meie praeguse põhistsenaariumi järgi kasvab Venemaa majandus sel ja järgmisel aastal 2 protsendi lähedal ning arvestades lisaks veel kõrgemale liikunud nafta hinda, peaks rubla kurss nii euro kui ka dollari suhtes veidi tugevnema. Tõnu Mertsina Swedbank Eesti analüütik

ELilt pole lisasanktsioone oodata

Euroopa Liidu sanktsioonid käivad üldiselt USA omadega ühte sammu, kuigi mõni erisus on. Näiteks lubab EL ettevõtetel vanade koostööprojektidega jätkata, USA mitte. EL on kehtestanud sanktsioonid naftasektorile, USA seevastu nii nafta kui ka maagaasiga tegelevatele ettevõtetele. Ka käib Ühendriikides sanktsioonide kehtestamine üldiselt presidendi korraldusega, aga euroliidus on vaja kõikide liikmesriikide ühehäälset nõusolekut. Kokkuvõtlikult on USA sanktsioonid vähem läbipaistvad, kuid nende nimekirjades on rohkem nimesid ning tegevusi kui Euroopal.

Euroopa Liidu poolt Veebel uutele sanktsioonidele suuremat reaktsiooni ei oota. Viimati pikendati praegusi karistusmeetmeid detsembris kuueks kuuks. "Ei ole oodata mingeid muutusi juulini, kui neid jälle pikendada tuleb. Korratakse varasemaid nimekirju, sest on tunda, et Saksamaal ja Prantsusmaal on ringkondi, mis ei ole huvitatud sanktsioonide karmimaks muutmisest," kommenteeris ta. See on jälle murettekitav, sest tähendab, et sanktsioonid muutuvad aja jooksul hoopis leebemaks.

Ka Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paeti hinnangul jääb ELi liikmesriikide vahel puudu konsensusest mingite sanktsioonide laiendamise küsimuses, millele ei aita kaasa see, et USA on hakanud rohkem omapäi ja vähem koostöös sanktsioone laiendama. Samas pole ka oodata, et EL sanktsioone leevendaks. "Kui Venemaa käitumises midagi ei muutu, siis ei ole usutav, et olukorra lõdvenemist tuleks. Võimaluse võiks tekitada see, kui Venemaa asub täitma Minski kokkulepet või leeveneb olukord Ukrainas, aga pean seda vähetõenäoseks," ütles Paet.

Erimeelsused ELi ja USA vahel