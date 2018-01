Putini tütrest lahkuminek jättis eksväimehe privileegidest ilma

Bloomberg hindab Šamalovi vara praegu umbes 800 miljonile dollarile, millest suurema osa moodustab 3,9 protsenti Siburi aktsiatest. Selle koguse praegune turuväärtus on umbes 504 miljonit dollarit.

Vene meedia on kirjutanud, et Šamalovile kuulub villa Lõuna-Prantsusmaal Biarritzis, kus ta koos oma naise ning ämma ja selle uue mehega sageli viibib. Kas ka see maja temalt pärast lahutust ära võeti, pole teada.

Vene meedial on täielikult keelatud kirjutada Putini tütardest, 31aastasest Katerinast ja 32aastasest Mariast. Isegi nende neiupõlvenimi erineb Putini omast.

2016. aastal kirjutas Reuters, et ärimees Kirill Šamalov abiellus 2013. aasta veebruaris Katerina Tihhonovaga, keda agentuur nimetas Venemaa presidendi Vladimir Putini tütreks. Reutersi andmeil peeti Šamalovi ja Putini tütre pulmad Peterburi lähedal mäesuusakuurordis Igora.

Reutersi allika sõnul saabus pruutpaar kohale valgete hobuste troikaga. Tseremoonial osales sadakond inimest, kellelt võeti sissepääsul ära telefonid. Kõigile külalistele anti kaela valged sallid, millel oli punane tikand K&K.

Reutersi andmeil kuulus 2016. aastal Šamalovile abikaasaga kahasse umbes kahe miljardi dollari väärtuses Siburi valdusfirmade aktsiaid.

Šamalov on pank Rossija kaasomaniku Nikolai Šamalovi noorem poeg ning ta on koos isaga tegev ka tsemendiäris.