RMK teenis rekordkasumi

Eelmisel aastal müüs RMK 3,8 miljonit kuupmeetrit puitu 171 miljoni euro eest. „Nii suurt kasumit ei ole RMK kunagi varem teenida suutnud. Puidu müük küll võrreldes aasta varasemaga 5% võrra vähenes, kuid puidu hind tõusis ja ka kulusid õnnestus planeerituga võrreldes rohkem kokku hoida,“ ütles pressiteate vahendusel RMK juht Aigar Kallas.

„Oma osa majandustulemustele andsid keerulised ilmaolud, mis ühtpidi ei võimaldanud tavapärasel viisil metsas tööd teha, teisalt aga tõstsid turul puidu hinda. Tähtsaim on see, et suutsime partneritele metsas töö kindlustada ja ka pea kõik müügilepingud täita,“ märkis Kallas.

Metsakasvatustööde mahud olid 2017. aastal sarnased eelmise aastaga. Metsa istutati 21,2 miljonit puud ehk miljon rohkem kui 2016. aastal.

Metsauuendust hooldati 24 600 hektaril, noore metsa kasvutingimuste parandamiseks tehti valgustusraiet 19 000 hektaril ning keskealistes metsades harvendusraiet 8700 hektaril.

Selleks aastaks prognoosib RMK 178 miljoni suurust käivet, millelt plaanitakse teenida 41 miljonit eurot kasumit.

RMK hoole all on ligikaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, seal asub 45 protsenti Eesti metsadest.