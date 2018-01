Times: mida kardab Putin?

Briti päevaleht Times kirjutab täna juhtkirjas, et Venemaa president Vladimir Putin kaotab keskklassi toetuse, kui jätkab oma kriitikute tagakiusamist.

Vabadusteta riigis annab vabaduse tunde see, kui teha nägu, et salateenistusi pole, kirjutas Times ja jätkas, et just see salateenistuste tegutsemine annabki jõudu Aleksei Navalnõile, Putini ainsale tõelisele oponendile. Vaatamata kaigaste viskamisele kodaratesse ja fabritseeritud kohtuasjadele korraldab 41aastane opositsioonipoliitik meeleavaldusi, kutsub üles presidendivalimisi boikoteerima ja avaldab sotsiaalmeedias reportaaže korruptsioonist Putini lähiringis.

Venemaal ei kahtle keegi, et Putin saab 18. märtsil ametisse tagasi valitud. Kuid Navalnõi jätkab järjekindlalt oma seisukohaga, et kleptokraatlik režiim peab kandma vastutust – kui mitte kohtus, siis vähemalt linnatänavatel.

Eile, kui opositsioon tuli kogu Venemaal tänavatele rahumeelseteks protestideks, vahistati Navalnõi taas. Ta vabastati küll täna hommikul, kuid Kreml ei tagane oma versioonist, et Navalnõid ei lubatud valimistele kandideerima seepärast, et ta on kohtulikult karistatud.

Times kirjutab, et kui Putin ka tegelikult oleks oma valimisvõidus kindel, lõpetaks ta Navalnõi tagakiusamise ja laseks tal oma kandidatuuri üles seada. Suurem osa avaliku arvamuse küsitlustest, mida Venemaa riiklik meedia vahendab, ütleb, et 80% valijatest toetab Putinit. Ka Navalnõi ise ei kahtle Putini võidus - ta on öelnud, et ilmselt valitseb Putin Venemaad kauem kui Stalin.

Kuid võimalik, et Putin on mures hoopis ühe teise küsitluse tulemuste pärast, mida tegi Moskva sotsioloogiainstituut, kirjutab Times. Selle küsitluse järgi pooldab esimest korda alates 2003. aastast enamus vastanud venemaalastest muutusi, mitte praegust stabiilsust – stabiilsust, mis on tänaseks muutunud stagnatsiooniks, lisab Times.

Times kirjutab, et pärast 18 aastat putinismi on Venemaal sama palju energiat kui Novodevitšje kalmistul. Ei saa nimetada triumfiks valitsemist rahva üle, kes on jõuga maha rahustatud.

Putin pole isegi oma valimisprogrammiga välja tulnud. Ta on maininud, et on valmis sõlmima rahuleppe Ukrainaga ja taastama suhted Läänega, vastukaaluks sanktsioonide leevendamisele. Kuid isegi see, kirjutab Times, annab märku, et tema esmamureks on oma lähiringi rahaasjad, mitte venemaalaste elustandardi parandamine.

Navalnõi programm võib küll olla ebareaalne, kuid see peegeldab keskklassi soove ja muret: altkäemaksude andmise lõpetamine, väikeettevõtjate riigihangetelt tõrjumine, väikelinnade noorte perede püüdlused võimaldada oma lastele head haridust…

Putin ignoreerib neid lootusi. Kui ta ka peab Navalnõid petiseks, siis peab ta temaga valimistel võitlema, kirjutab Times.