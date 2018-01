Pensionifondide tootlus jäi mullu kehvaks

Eelmisel aastal jäi teise samba pensionifondide tootlus pikaajalisele keskmisele alla, selgub rahandusministeeriumi ülevaatest.

Keskmine nominaaltootlus oli 2017. aastal 3,7% ja reaaltootlus 0,3%. Tulemus jääb mõnevõrra alla teisesamba pikaajalisele keskmisele, mis on vastavalt 3,9% ja 0,8%, märkis rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna peaspetsialist Tõnu Lillelaid ajaveebis. Tootlusnäitajatest on tasud juba maha arvestatud.

Üleelmise aasta lõpus ning eelmise aasta alguses tulid turule ka madalate tasudega indeksifondid, mis juhinduvad passiivsest strateegiast. Lillelaid tõi välja, et indeksfondid on võrreldavad agressiivsete pensionifondidega, sest nende potentsiaalne aktsiaosakaal on sama suur.

Indeksifondide varade väärtus on aga oluliselt volatiilsem võrreldes keskmise agressiivsete fondide indeksiga (EPI75), mille peamise kaalu annavad aktiivselt juhitud pensionifondid. Samas tõdes rahandusministeeriumi peaspetsialist, et kuigi indeksifondide NAVi dünaamika oli eelmisel aastal suhteliselt sarnane, on tulemused siiski erinevad.