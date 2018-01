Inflatsioon taandub euroalalt

Täna avaldas Eurostat euroala aastase inflatsiooniprognoosi – 1,3 protsenti.

See number ei rõõmusta sugugi Euroopa Keskpanka, mis jälgib hoolega inflatsiooninumbrit – kui see jõuab 2 protsendi juurde, siis saaks hakata intressimääru tõstma. Senikaua saab tarbija madalamate laenukuludega arvestada. Jaanuarikuine 1,3protsendine inflatsioon on aga madalam kui detsembris, kus see jäi 1,4 protsendi juurde.

Jaanuarikuus aitasid inflatsiooni vedada eelkõige energia (2,1%), toiduained, alkohol ja tubakas (napilt 2%) ja teenused (1,2%).