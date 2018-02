Kinnisvaraturul optimism liiga kõrge

Vitsuri sõnul sõltub Eesti turg palju välismaal toimuvast ning hindade üles minek on igati loogiline. Küsimus on, kaua saab aga hind kasvada, kui hinnatõus võrreldes eelmise aastaga on suisa 10-15 protsenti.

"Hinnad võisid olla eelmine aasta veel liiga madalad, aga teine asi on see, et praegu on optimism kõrge, sest eelmine aasta meil läks hästi, see aasta loodetakse, et läheb hästi ja tuleval aastal ka. Optimism on tugev ja hinnatõus on ka tugev. Tuleb arvestada, et lõpmatuseni hinnad ei tõuse ja kuskil tuleb korrektsioon," rõhutas Vitsur.

