Soome katsetab lasteaedades tasuta tunde

Soome käivitab eksperimendi, milles võimaldab eelkooliealistele lastele tasuta õppetööd, vahendas Yle.

Soome haridus- ja kultuuriministeerium pakub kohalikele omavalitsustele rahastust, et need saaksid tasuta korraldada 5aastaste laste eelkooliharidust. Tegemist on eksperimendiga, mille raames munitsipaalomandis lasteaiad saavad võimaldada 5aastastele lastele nädalas 20 tunni ulatuses tasuta õppetööd.

Ministeeriumi hinnangul osaleb eksperimendis iga kolmas Soome viieaastane ehk umbes 19 000 last. Kava järgi võimaldatakse neile päevas neli tundi tasuta õppetööd, vahendas Yle.