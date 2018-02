Saksa võimud korraldasid Audi tehastes hiigelhaarangu

Ainult tellijale

Audi on Saksa võimude terava tähelepanu all olnud juba möödunud aasta algusest saati.

Audi on Saksa võimude terava tähelepanu all olnud juba möödunud aasta algusest saati.

Audi on Saksa võimude terava tähelepanu all olnud juba möödunud aasta algusest saati.

Ainult tellijale

Müncheni prokuratuur ja politsei otsisid täna läbi autotootja Audi kontorid ja tootmishooned, kahtlustades viimast enam kui 200 000 auto heitgaasiemissiooni tasemega manipuleerimises.

Audi Ingolstadti kontori- ja Neckarsulmis asuvate tootmishoonete haarangud olid mastaapsed. Süddeutsche Zeitungi andmeil võttis neist osa kokku 18 prokuröri ning teadmata arv politseinikke. Audi kinnitas läbiotsimiste toimumist ning ütles, et nad teevad uurimisel täielikult koostööd.

Audit kahtlustatakse enam kui 200 000 Euroopa ja USA turule mõeldud autol heitgaasiemissiooni puhastamissüsteeme juhtiva tarkvara väljalülitamises. Tegu ei ole esimeste läbiotsimistega Volkswageni gruppi kuuluva autotootja hoonetes. Ka mullu märtsis otsisid võimud Audi tehastest tõendeid selle kohta, et ettevõte on 80 000 USA turule suunatud auto heitgaasiemissiooni süsteeme normide tüssamiseks näppinud. Audi emafirma Volkswagen on varem tunnitanud, et ka Audi masinaid on üritatud normidest kõrvalehoidmiseks ümber kalibreerida.

Enne tänaseid haaranguid olid võimud läbi otsinud ka kuue praeguse või endise Audi mootori tehnoloogia eest vastutava inseneri kodu. Läbiotsimised on seotud 2015. aasta sügisel alanud Volkswageni grupi emissiooniskandaaliga, mille tulemusel ilmnes, et autotootja oli aastatel 2009-2015 toodetud 11 miljoni auto heitgaasiemissiooni kontrollimehhanismid programmeerinud töötama ainult laboratoorse emissiooni testimise ajaks.