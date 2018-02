Korruptsioonijuhtumeid sama vähe kui viie aasta eest

Veel oli mitu juhtumit, kus arstidele maksti selleks, et pikas ravijärjekorras ettepoole saada. „Prokuratuur on meditsiinivaldkonnal nüüdseks juba umbes kolm aastat silma peal hoidnud,“ tunnistas Perling.

Kuigi registreeritud kuritegude arv on olnud juba aastaid langustrendis, on Reinsalu sõnul teada, et ainult umbes pooled ohvritest annavad teada, kui kuritegu on toime pannud. Seetõttu julgustab justiitsminister kõiki ohvreid julgemalt ametivõimudega ühendust võtma.

Toetuste- ja maksupettused vohavad

Prokuratuuri andmetel kasvas mullu suure kahjuga majanduskuritegude koguarv kahe juhtumi võrra, 44-le. Kohtusse saadeti 24 kriminaalasja ja otsus jõustus 20 juhtumi puhul. Perling märkis, et majanduskuritegude juures pole statistika kõige olulisem, kuna rohkem loeb nende mõjukus ja mahukus. Viimastel aastatel on tema sõnul jäänud majanduskuritegude osakaal üsna samaks.

Üks suuremaid majanduskuriteo juhtumeid oli eelmisel aastal selline, kus maksuskeemide punumise ja ametkondade kurnamisega tuntust kogunud Raivo Paala püüdis riigilt tagasi küsida 540 miljonit eurot käibemaksu. Tegelikult deklareeris Paala valeandmeid.

Mullu sai otsuse ka üks investeerimiskelmuse juhtum summas 1,2 miljonit eurot ja sellega seonduv rahapesu summas 800 000 eurot. Riigiprokuratuur saatis mullu kohtusse ka 14 inimest, kes üritasid PRIA-lt toetusi välja petta.

Politsei tähelepanu küberkuritegudel

Politsei- ja piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakonna juht Priit Pärkna rääkis justiitsministeeriumi, politsei ja prokuratuuri ühisel pressikonverentsil, et sel aastal keskendub politsei küberkuritegudele. Tema sõnul pole küberkuriteod enam ainult juhtumid, kus häkitakse andmetesse sisse, vaid on üha tihedamini seotud näiteks rahapesu ja narkokuritegudega.