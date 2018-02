Merkel sai lõpuks valitsuse kokku

Oma neljandat ametiaega Saksamaa liidukantslerina tegev Angela Merkel jõudis täna lõpuks koalitsioonileppeni – valitsuse moodustavad tema konservatiivne partei ja sotsiaaldemokraadid.

Pärast 24 tundi kestnud viimast vaidlusteraundi said täna hommikuks jagatud ka ministriportfellid.

Pärast mitu päeva väldanud pingelisi läbirääkimisi leppisid pooled kokku valitsemise põhimõtted: agentuur DPA kirjutab, et koalitsioonileppe järgi saavad Martin Shulzi juhitavad sotsid välisministeeriumi (mida väidetavalt asub juhtima Schulz) ja rahandusministeeriumi, samuti töö- ja sotsiaalministeeriumi.

Merkeli enda parteile lähevad kaitse- ja majandusministeerium. Samuti räägitakse, et siseministrina alustab tööd konservatiivist Horst Seehofer.

Täna õhtul või homme hommikul oodatakse koalitsioonileppe avalikustamist, vahendas Bild.

Merkel on pidanud uue valitsuse läbirääkimisi juba neli kuud – alates valimisvõidust septembris –, ning need on tal luhtunud vabade demokraatide ja rohelistega.

Pärast 24. septembri valimisi kuulub Merkeli juhitavale kristlik-demokraatlik parteile parlamendis 32,9% häältest, sotsidele 20,5%, parempopulistlikule Saksamaa alternatiivile 12,6%, vabadele demokraatidele 10,7%, vasakpoolsetele 9,2% ning rohelistele 8,9% mandaatidest.