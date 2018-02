Soome omanikud lahkusid koolitusfirmast Invicta

Soome kontsern FCG müüs koolitusfirma FCG Invicta OÜ veebruari alguses Eesti päritolu OÜ-le Turundusproff. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

OÜ Turundusproff ainuosaniku ja juhatuse liikme Anu-Mall Naaritsa sõnul jätkab Invicta tegevust iseseisva äriühinguna ning ärinimi muudetakse Invicta OÜks. Ettevõte jätkab juhtimiskoolituste, konsultatsiooni ja kootsingu teenuste pakkumist. Samuti jätkab Invicta tegevust samade meeskonnaliikmete ning treeneritega.

Invicta müünud FCG Soome Consulting Group Ltd teatas, et jätkab oma rahvusvahelise võrgustiku laienemist ja koolitustegevust Soomes ja Rootsis, kuid lõpetab koolitustegevuse Eestis. Kõige olulisema tehingu sõlmimise põhjusena tõi FCG välja, et tema strateegilised prioriteedid kasumliku kasvu saavutamiseks asuvad muudel turgudel. "Eesti kompaktne suurus eelistab kohalikke mängijaid, Turundusproff on tugev mängija," teatas FCG oma kodulehel.