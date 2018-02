Draghi: Euroopa pangad võivad peagi hakata bitcoine hoidma

Ainult tellijale

Bitcoini futuuride jõudmine USA börsile jõudmine on märgiline samm ning võib avada värava ka Euroopa pankadele bitcoinipositioonide loomiseks, ütles Euroopa Keskpanga president Mario Draghi.

Sel nädalal toimunud Euroopa parlamendi kohtumise ava- ja lõpukõnes teemat puudutanud Draghi tõdes, et võrreldes teiste regioonidega on Euroopa pangad seni näidanud digitaalvaluutade vastu piiratud huvi. Seda sõltumata suurest avalikust populaarsusest, vahendas veebiportaal ccn.com. See trend võib aga krüptovaluuta murdmisel peavoolu finantsraamistikku muutuda, tõdes ta.

Tegu on erakordse avaldusega, kuna varem on Draghi olnud krüptovaluutade suhtes märksa skeptilisem, nimetades neid reguleerimata ja väga riskantseks varaklassiks. Nüüd märkis ta, et pangad peavad väga aktiivselt kaaluma, kas ja mil viisil krüptovaluutasid oma portfelli lisada.