Kasinuspoliitikale koidab Berliinis lõpp

Kristjan Pruul 08. veebruar 2018, 15:00

Baieri konservatiivide liider Horst Seehofer, kantsler ja konservatiivide liider Angela Merkel ja sotsiaaldemokraatide juht Martin Schulz.

Saksa konservatiivid teadsid, et sotsiaaldemokraatide tagasi koalitsiooni meelitamisel on kõrge hind. Nüüd said nad teada, kui kõrge.

Rahandusminister ja Wolfgang Schäuble on sakslaste jaoks sünonüümid. Raudse kasinuspoliitikaga Saksamaa (ja kaudsete vahenditega ka teiste ELi liikmesriikide) eelarvet läbi kriisiaastate juhtinud mees on nüüdseks saadetud parlamendi spiikrikohale puhkama ning senise Hamburgi linnapea Olaf Scholzi juhtimisel ootab ees tõenäoliselt hoopis teistsugune ajastu. Riigi eelarve peab küll jääma edaspidi tasakaalu, aga ei tohi unustada, et viimastel aastatel on riigieelarve olnud kümnete miljardite eurode ulatuses ülejäägis, mis jätab eelarve suurendamiseks märkimisväärselt ruumi.