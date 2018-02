Eesti Meedia sai otseturundusfirmade ostu loa

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Konkurentsiamet ei näe takistusi Eesti Meedia kavale osta välja kaks otseturundusfirmat, milles ettevõttel oli ka varem vähemusosalus.

Sügisel esitas Eesti Meedia konkurentsiametile ületvõtmise kohta koondumise teate, mille kohta sai amet kolmandalt osapoolelt vastuväite, et koondumine avaldab sektorile ja konkurentsile olulist negatiivset mõju. Pärast kontrollimist otsustas konkurentsiamet, et nii see siiski ei ole ja andis veebruaris koondumiseks loa.

Ühtekokku 1,7miljonise aastakäibega ettevõtete kontrollpakk oli varem valdusfirmal Creative Media Service, mille suurim omanik on 52 protsendiga reklaamiärimees Even Tudeberg. Veerandi omanik on samuti pikalt reklaamiettevõtlusega tegelenud Kristian Hein, veel 20% on Oliver Vilmsi käes.

Eesti Meedia juht Sven Nuutmann on selgitanud, et 49% osalus soetati selleks, et vaikselt otsepostiturule siseneda, nüüdseks on jõutud järeldusele, et see valdkond võiks Eesti Meediale sobida.

Eesti Meedias on otseposti valdkond juba mõnda aega olemas – mitte küll konkreetselt laialivedu, ent see, mis puudutab kliendikirjade koostamist ja reklaampakkumisi. Juurde tuleb ka uusi teenuseid – näiteks pole kontsern varem tegutsenud ajalehtedele lisatava nn insert-reklaami vallas, nüüd aga tahab hakata ka selles segmendis aktiivselt turuosa kasvatama.