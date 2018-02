Leht: ERR vajab miljoneid lisaraha

Kultuuriministeerium arvestab, et maikuust jõustuma kavandatud uue küberturvalisuse seaduse tõttu oleks ERRile ja rahvusraamatukogule vaja tublisti lisaraha. ERR vajab lausa 1,8 miljonit lisaeurot aastas, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Rakendamise eeldus on kõikide asutuste IKT baas- ja rakendusteenuste korrastamine, milleks praegu on raha eraldatud ainult 11 asutuse IKT baasteenuste tagamiseks püsikuluna kuni 2022. aastani,” kirjutas ministeeriumi kantsler Paavo Nõgene majandusministeeriumile (MKM).

Päevaleht kirjutab, et seaduse rakendamiseks on vaja lisaraha ülejäänud 41 asutuse korrastamiseks. Kultuuriministeerium on esitanud MKMile lisataotluse, et saada 1,53 miljonit eurot aastas püsikuluna ja alates 2022. aastast kõigile 52 asutusele kokku 3,34 miljonit eurot.

