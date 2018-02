Poliitikute sõnumisaladuse kaitset tõlgendatakse nii ja naa

Küsimus on, kas praegusel juhul eksisteerivad põhiseadusega lubatud erandid, et põhiõigusi riivata. Konkreetsel juhul nii meie kui ka riigikogu kantselei hinnangul selliseid aluseid ei ole. Toomas Vaher, Keit Pentus-Rosimannuse kaitsja, Raidla Ellex vandeadvokaat

„Eraelu ja sõnumid ning saadikupuutumatus on põhiseadusliku kaitse all, see ei ole mõistlikult vaieldav. Asjasse puutuvaid põhiseaduse norme on mitu, sealhulgas sõnumi saladuse säte (põhiseaduse § 26, 43 ja 76), mis kaitsevad isikuid meelevaldse sekkumise eest. Küsimus on, kas praegusel juhul eksisteerivad põhiseadusega lubatud erandid, et põhiõigusi riivata. Konkreetsel juhul nii meie kui ka riigikogu kantselei hinnangul selliseid aluseid ei ole,“ märkis Vaher.

Vaheri hinnangul on riigikogu saadiku e-kirjavahetuse väljanõudmine riigikogu kantseleilt tõenäoliselt seadusevastane mitmel alusel ja sellist nõuet ei saa täita.

Samuti on Nääs tema sõnul ajanud segamini tsiviilvaidluse ja kriminaalmenetluse, sest viidatud kaks riigikohtu lahendit käsitlesid andmete ja dokumentide väljanõudmist ning sõnumeid kriminaalmenetluse kontekstis, mille puhul ka põhiseadus ise sõnumisaladuse rikkumist teatud olukordades võimaldab. Praegusel juhtumil aga ei ole käimas mingit kriminaalmenetlust ja pankrotihaldurid ei soovi andmeid selle jaoks. „See, mis on lubatud teatud eeldustel kriminaalmenetluses, ei ole ülekantav tsiviilvaidlustele, sest teiste isikute kaitstava hüve kaalukus ei ole piisav,“ selgitas Vaher.

Sõnumi edastaja ei või teha meilivahetuse sisu analüüsi

Lisaks ei näe Vaheri kinnitusel põhiseadus ka ette võimalust tavalises tsiviilasjas pöörduda sõnumeid vahendava telekomiettevõtte või serveriteenuse osutaja poole ning nende abil "lahti muukida" ja lugeda serveritest salaja seal säilinud meilikoopiaid, taastada kliendi kustutatud meile või sorida kliendi veebilogides, tehes seda saaja ja saatja teadmata ja loata. Veelgi enam, kõnealusel juhul nõutakse sõnumi kommunikatsiooniprotsessi tehniliselt korraldajalt ehk kantseleilt ka kaitse all oleva meilivahetuse „läbisobramist“ ehk sisu analüüsi, mida sõnumi edastaja mitte kuidagi teha ei või, märkis Vaher. Taoline tegevus oleks tema arvates ka selgelt sõnumi adressaadi mõjusfäärist väljas ja see haakub just kommunikatsiooniprotsessiga ehk põhiseaduse § 43 kaitsealaga, millesse ei või sekkuda ka tagantjärele.

Harju maakohus on Autorollo pankrotiasjas sisu analüüsi kohta öelnud, et e-kirjade väljanõudmise kohtumääruse täitmine ei eelda riigikogu kantseleilt Pentus-Rosimannuse e-kirjavahetuse sisuga tutvumist, vaid üksnes kohtumääruses välja toodud filtreeringu alusel välja selekteeritud e-kirjade kohtule edastamist. See on tehtav ilma kirjade läbilugemiseta.

Kantselei ega Pentus-Rosimannus selle väitega ei nõustu, Vaheri sõnul ei ole kommunikatsiooni vahendajal alust teha sõnumite analüüsi, sõltumata sellest, kas seda teha tehniliste abivahenditega või käsitsi.