Norvik Banka pidas vihast võitlust Eesti ettevõtjaga

Omanikud vahetusid

Konflikti algusajal 2012. aastal oli Norvik Banka üheks osanikuks Vene juurtega ärimees Juri Šapurovs, kes Winergy omanikfirma Wind One juhatuse esimehe Hendri Treude sõnul üritas oma mõjuvõimu ära kasutades ka Läti ametnikke ümber sõrme keerata, et tulutoov tuulepark enda kätte saada. „Šapurovs on väga mõjuvõimas inimene. Ta korraldas ettevõttele panga kaudu laenu ja hakkas seejärel sepitsema, kuidas ettevõtet enda kontrolli alla saada,“ ütles Treude eelmisel aastal. Tollal vastas Šapurovs, et sellised süüdistused on alusetud.

Praeguseks on Norvik Banka suurosanik venelane Grigori Guselnikov. Pank oli paar aastat tagasi veel rahalistes raskustes. 2012. aastal oli Norvik Banka juba pankrotistumise äärel, ent viimasel minutil asus panka päästma Ungari investor S?ndor Demj?n, kes on Granit Banki omanik. Eelmise aasta lõpetas Norvik Banka enam kui 43 miljoni euro suuruse kahjumiga. Lätis on kahtlustatud, et Guselnikov kandib Norvik Bankast raha välja.