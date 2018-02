Kaevanduslinna võtavad üle krüptokaevandajad

Ainult tellijale

Kohtla-Järvest on saamas põlevkivi kaevandamise kõrval krüptoraha kaevandamise keskus, kus esimene näidiskaevandus on tööle pandud. Huvilistest on tekkinud juba järjekord.

Kaevandusele asukohta otsides jõudis Brambat lõpuks VKGsse, mille juhatus oli krüptoraha suhtest positiivsemalt meelestatud. Kuna VKG alal asudes ei tule teha suuri kulutusi infrastruktuurile ja territoorium on turvatud, otsustatigi krüptokaevandus püsti panna just seal. Nii pääseb ka sinna kaevandusse VKG loal ja kiiver peas. „Me oleme täpselt elektri ja generaatorite vahetus läheduses ja me saame väga lihtsalt selle energia endani toimetada. Kuna selliseks tarbimiseks võrgu rajamine on väga kallis, siis kuskil mujal seda teha oleks keerulisem,“ selgitas ta.

Kohtla-Järvel Viru Keemia Grupi (VKG) rangelt valvatud alal seisab keset tühja tööstusmaad sinine merekonteiner. Eesti Krüptoraha Liidu asutajaliige Hermes Brambat on pannud sinna huugama 120 krüptoraha kaevandamise masinat, ruumi on veel kahekümnele kaevurile. See on Brambati ettevõtte Nordcoin Mining näidiskaevandus, mille eeskujul võiks seal oma koha leida veel 20 konteinerit, kus igaühes oleks töös juba 240 masinat.

Mis on mis Krüptoraha kaevandamine Krüptoraha vundament on niinimetatud plokiahela tehnoloogia, kus on üles loetletud iga viimane kui üks krüptorahaga tehtud tehing. Seda infot tuleb aga kontrollida ja kinnitada, et sisse pole sattunud valeandmeid. See ongi krüptoraha kaevandamine – keeruliste arvutuste kaudu tehtava kontrolli eest saab kaevandaja ise preemiaks uusi krüptomünte.

„Kui mingil hetkel krüptoraha kokku kukub, saab need seadmed välja lülitada, ja ongi kogu lugu,“ muheles VKG juhatuse liige Marek Tull võimalikest riskidest kõneldes. Suure riski asemel näeb VKG võimalusi, sest nad saavad krüptokaevandusi varustada suurte võimsustega. „See on uus valdkond, mis areneb väga jõudsalt ja me tahtsime ka selles kaasa lüüa,“ ütles ta kindlameelselt. „Esialgu me küsisime muidugi, et kui tõsised te olete, mis finantseeringust te seda teete. Aga kuna nad ütlesid, et teevad seda omafinantseeringuga ja kuu aja pärast juba konteiner valmib.. nii see koostöö algaski.“

Elektrienergia ongi krüptokaevanduse juures üks olulisemaid komponente. Kaevanduskonteiner kulutab elektrit 200 euro eest päevas, umbes 6000 euro eest kuus. VKG saadav kasu on sealjuures ööpäevaringne ühtlase koormusega tootmisseadete elektri tarbimine. „Me saame müüa elektri kohapeal, selle asemel et ülejääv elekter Eleringi suunata,“ selgitas Tull.

Brambati avastatud lahendus on pärast meediasse jõudmist tekitanud VKG ukse taha huviliste järjekorra. „Meil on siin tulnud veel 15 soovijat, kellega meil käivad läbirääkimised. Kõigil neil on oma nägemus sellest, kuidas seda valdkonda arendada. Kes tahaks kusagil hoone sees, kellel on konteiner, kes tahab ehitada angaari,“ räägib Tull. Huvilised on peamiselt ettevõtted Eestist, kuid ka Venemaalt ja Iisraelist. Tulli arvates on see hea võimalus, sest VKG ise krüptokaevandamisega ei tegele, aga nende tootmisterritooriumil on selleks kõik võimalused olemas.