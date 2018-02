Kovalenko: edu võti on teha seda, mida armastad

Ainult tellijale

Täna toimuval Äripäeva 18. Gaselli Kongressil rääkis motosportlane, jurist ja poliitik Anastassia Kovalenko, et elus võib mitmes ametis olla edukas, kui sa teed seda, mida sa armastad.

Tuleb muutuda ise enda eksperdiks. „Millal olete viimasel ajal öelnud stopp ja mõelnud selle üle, kas see, millega ma tegelen, on mu unistus,“ küsis Kovalenko. „Aeg pole kunagi õige, alati oled sa liiga noor, vana, vaene või suurte kohustustega."

Viis aastat tagasi ta otsustas muuta oma elu, minna kooli, et saada advokaadiks, õppida majandust ja tegeleda motospordiga.

Kovalenko on korduvalt tõdenud ja ütles seda ka täna kongressil, et ta elas päris pikka aega oma vanemate unistusi ellu viies. „Ma tegelesin naiselikke aladega: võistlustants, klaveri mängimine…,“ meenutab Kovalenko.

"Paljud küsivad mu käest, kes ma olen, kas poliitik, jurist või motosportlane. Aus vastus on see, ma olen kõik kolm," vastas Kovalenko enesekindlalt. "Ma ei näe põhjust, miks inimene ei või olla edukas mitmel erialal. Selleks tuleb armastada seda, mida sa teed."

Esimene samm ettevalmistuses on see, et tuleb küsida, kas teed seda, mida tahad.

"Edu sünnib seal, kus ettevalmistus ja võimalus saavad kokku,“ lausus Kovalenko.

„Mina sean endale alati ebarealistlikke eesmärke. Miks? Sest need on kaugel ja seal on vähem konkurentsi. Ebarealistlik eesmärk tekitab adrenaliini,“ märkis Kovalenko. „Ebarealistlik eesmärk annab motivatsiooni, tuleb keskenduda oma tugevatele iseloomujoontele.“

Kovalenko sõnul järgib ta 80/20 printsiipi, mis paneb tema sõnul paika piirid, kui palju pead mingeid asju tegema. "Mina teen endale väiksema aja raamistiku. Näiteks magistriõppe, mis oli kolmeaastane, tegin ma kahe aastaga,“ rääkis Kovalenko. „Kui me üritame teha asju ja olla produktiivseid, siis peame tegelema ka hirmude ja tagasilöökidega.“

Kovalenko sõnul toodab hirm uusi hirme ja tekitab palju küsimusi. „Kõike tähtsam küsimus on see, mis saab siis, kui ühe hirmu ja ebaõnnestumise pärast jätan tegema asjad, mis viivad mind minu unistuste poole,“ lausus Kovalenko.

Kovalenko soovitab ümbritseda ennast inspireerivate inimestega, kes peaks meid motiveerima ja aitama unistusi ellu viia.