Ruusalepp: vahet ei ole, kas kohalik või globaalne, peaasi, et teed seda hästi

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Täna toimuval Äripäeva 18. Gaselli Kongressil ütles, et start-upi'de börsi Funderbeam asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp, et ettevõtja teekond väga raske, aga põnev.

„Mulle tundub, et naised mõtlevad üle ja mõtlevad liiga palju. Nad mõtlevad, et äri on liiga raske ja nad ei saa sellega hakkama,“ rääkis Ruusalepp. „Tegelikult tuleb hakata kohe tegema.“

Ta tõdes, et tema soov oli algul teha ettevõtte, et saaks korra aastas võtta välja dividende, et perega kuskil ägedas kohas reisimas käia, kuid välja tuli suur rahvusvaheline ettevõtte. "Ma olen eestlane ja elan Eestis, aga äri, mida ma teen, on rahvusvaheline ettevõtte," märkis ta.

Oma ideid testis Ruusalepp äriinglitega ja üks idee jäi üles. "Me hakaksime arendama ettevõtet Funderbeam, me alustasime väärtpaberite kauplemiskeskkonnaga, kuid meie eesmärk oli teha teistmoodi," rääkis Ruusalepp.

Eestis alustanud start-up'ide börsil Funderbeam on peakontor Londonis, kontor Horvaatias ning on taotletud litsents Singapuris. "Järgmisena tahame minna USA turule," rääkis Ruusalepp.

Ruusalepp innustas inimesi alustama ettevõtlusega. "Vahet ei ole, kas sa teed kohalikku äri või globaalse, peaasi, et teed seda hästi," tõdes Ruusalepp. "Ettevõtlus on kohutavalt raske, aga tegelikult on see väga lahe."

Ta tõi ka välja oma ettevõtte nüansi. "Meie sektori ettevõtte ei konkureeri teiste ettevõtetega, meie konkureerime riikidega. Seega meie riik ka konkureerib teistega," sõnas Ruusalepp. Tema sõnul oluline on teadvustata ka seda, et investorid on hakanud hindama inimeste juures mittefinantsilist poolt, vaid seda, kui tugev on kasutajaskond ja kui tugev on kommuun selle ümber ehk jälgijad.

Ruusalepa sõnul kasutavad nad oma ettevõttes plokiahela tehnoloogiat, see on turvaline keskkond, kus saab varasid liigutada. "Miks me seda kasutame? Sest väärtpaberiturul on oluline aru saada, kellele väärtpaberid kuuluvad. Juhi roll on aru saada, mis võimalused on sellel tehnoloogial, ta ei pea lõpuni aru saama, mis tehnoloogia see on," tõdes ta.

Ruusalepp soovitas investeerida ka krüptorahasse ja ütles, et see on põnev õppimisprotsess.