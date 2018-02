Energiamahukad ettevõtted saavad soodsama elektriaktsiisi

Täna sai Stenbocki majas jah-sõna seaduseelnõu, millega suurte energiatarbijate elektriaktsiis langetatakse miinimumile.

„Aitame aktsiisimäära vähendamisega parandada Eesti energiamahukate ettevõtete konkurentsivõimet, kuna naaberriikides on suurtarbijate sarnased soodustused kehtestatud,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste pressiteate vahendusel. „See annab loodetavasti sisse uue hoo nii olemasolevate ettevõtete laienemisplaanidele kui aitab meelitada Eestisse uusi investeeringuid.“

Soodustuse saamiseks peab ettevõtja energiajuhtimissüsteem vastama ISO 50 001 standardile ja elektrikulutuste osakaal lisandväärtusest keskmiselt 20 protsenti või rohkem. Nii alustavad kui ka juba tegutsevad ettevõtjad saavad soodustust taotleda ka aasta võrra ette tehtud prognoosi alusel.

Leevendused energiamahukale tootmisele on Euroopa Liidus väga levinud, sellised leevendusmeetmed on kehtestatud näiteks Saksamaal, Taanis, Rootsis ja Soomes.

Maksusoodustuste puudumist on Eestis pikalt kurdetud ja näiteks Heinzeli kontserni kuuluva Estonian Celli juht Siiri Lahe on öelnud et, kui seadus sellisel kujul vastu võetakse, siis nende haavapuitmassi tehases alustatakse paarikümne miljoni euro suuruse investeerimisprogrammiga.

Sellise energiaintensiivsusega ettevõtteid on äriregistri andmetel 240 ja nad kulutasid 2015. aastal ligikaudu poole kogu töötleva tööstuse elektritarbimisest. Näiteks paberitööstuses ulatus energiakulu 2015. aastal 9,5 protsendini kuludest ja ehitusmaterjalide tootmises 6 protsendini.