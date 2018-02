EL andis gaasiaktsiisi erandile loa

Ainult tellijale

Euroopa Komisjon andis rohelise tule valitsuse plaanile vähendada energiamahukate ettevõtete gaasiaktsiisi.

"Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat leidis, et planeeritud skeem on kooskõlas riigiabi grupierandi regulatsiooniga. Ehk kui valitsus otsustab selle teemaga edasi liikuda, saame abi täiendava riigiabi loata rakendama hakata," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda.

Gaasiaktsiisi langetust on peetud oluliseks, sest sarnaselt elektriaktsiisiga on see Eestis kõrgem kui naaberriikides. Elektriaktsiisi langetamise kohta on rahandusministeerium juba seaduseelnõu kooskõlastusele saatnud, otsuse üle rõõmustasid ka tööstuse esindajad, näiteks Estonian Cell, mille elektri- ja gaasitarve on tõesti märkimisväärne.

Kuid juba siis juhtis gaasiettevõtete katusorganisatsioon Gaasiliit tähelepanu, et plaanitavad gaasiaktsiisi tõusud ähvardavad võrreldes lõunapoolsete naabrite Läti, Leedu või Poolaga tõsta aktsiiside vahe 5-15kordseks.

Estonian Celli esindajatele on rahandusminister Toomas Tõniste kirjas kinnitanud, et Euroopa Komisjoni nõusoleva seisukoha korral oodatakse teemat tänavuse aasta algul uuesti valitsuskabinetti ja kui valitsus selle heaks kiidab, valmistab rahandusministeerium gaasiaktsiisi langetamiseks ette ka aktsiisiseaduse muudatused.