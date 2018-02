Advokaat Särgaval keelati kriminaalasjades õigusteenuse osutamine

Ma käisin 20. veebruaril Advokatuuri juhatuse koosolekul, kus andsin kahtluse osas omapoolse selgituse – ma ei ole seadusi rikkunud, vaid olen õiguslikult nõustanud isikuid, kes on kinni peetud. Advokatuuri juhatus ei pidanud vajalikuks minu tegevuse peatamist. Samas Advokatuur soovib seista selle eest, et tagada tema liikmete poolt õigusteenuse osutamise usaldusväärsus. Seetõttu juhatuse koosolekul me konsensuslikult arutasime, et on parem, kui ma kuni kriminaalmenetluse lõpuni kliente kriminaalasjades ei esinda. Sedasi on Advokatuur valdavalt toiminud ka varasemate analoogsete juhtumite korral.