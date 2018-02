Läti pistisepankuril on Eesti teenetemärk

Ainult tellijale

Suures ulatuses altkäemaksu võtmises kahtlustatav Läti keskpanga president Ilmārs Rimšēvičs on saanud Eesti riigilt teenetemärgi.

Presidendi kantselei ei vastanud sisuliselt küsimusele, kas president Kersti Kaljulaid plaanib Läti keskpankurilt teenetemärgi ära võtta või jätab selle alles. „President kaalub iga teenetemärkide andmise või äravõtmise otsust vastavalt teenetemärkide seaduses sätestatule,“ öeldi Kadrioru pressiteenistusest.

Seadus näeb ette, et teenetemärgi saab ära võtta kolmel juhul – esiteks, kui on jõustunud isiku kohta käiv süüdimõistev kohtuotsus tahtlikus kuriteos, teiseks, kui saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, mille teadmise korral ei oleks isikule teenetemärki antud ning kolmandal juhul siis, kui isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Kuna esialgu on Rimšēvičsile esitatud vaid kahtlustus ning isegi süüdistusest on asi veel kaugel – rääkimata kohtuotsusest –, saaks Kaljulaid soovi korral tugineda kolmandale võimalusele, kui leiab, et Läti keskpankur on käitunud väga vääritult.