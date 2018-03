Berlusconi rääkis ära europarlamendi presidendi

Ainult tellijale

02. märts 2018, 13:15

Silvio Berlusconi Forza Italia suutis peaministrikandidaadiks värvata Euroopa parlamendi president Antonio Tajani, mis võiks vähendada ka hirmu nende seas, kes kardavad Itaalia valimistest Euroopa Liidule tekkivat tagasilööki.

Pühapäevaste valimiste eel on oponentidest veidi suuremat toetust oodata parempoolsel blokil, mis koosneb Forza Italiast ja euroskeptilisest ning immigratsioonivastasest Lega Nordist. Viimased on väljendanud soovi peaministri koht ise täita.

Tajani teatas eile õhtul sotsiaalmeedia vahendusel, et on valmis Berlusconi partei juhitud valitsuses võtma peaministri rolli. Viimane sõna jääb mõistagi valijatele, kes kogunevad urnide juurde pühapäeval, ning Itaalia presidendile, kes tulemuste põhjal valib partei, millele valitsusmandaati pakkuda.

Reuters kirjutab, et Itaalia valimised, Saksa sotsiaaldemokraatide otsus suure koalitsiooni kohta ja ärevad kuuldused USA kehtestatavatest kaitsetollidest panid reedel paljud investorid raha Saksa võlakirjadesse paigutama.

Samas näitab see, et Itaalia ja Saksa võlakirjade vahe oluliselt suuremaks ei vajunud, et investorid on üldiselt pühapäevase sündmuse suhtes rahulikud. UBS Wealth Managementi investeerimispankur Mark Haefle ütles Reutersile, et üldiselt peetakse Itaalia alusstsenaariumiks laiapõhjalist koalitsiooni.

Saksa 10aastase võlakirja hind langes 20 baaspunkti ning Itaalia oma 2 baaspunkti.