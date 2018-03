Allan Martinson lahkus Starshipist

Eesti pakirobotifirmast Starship lahkus tuntud ettevõtja Allan Martinson, kes oli seal töötanud alates firma loomisest 2014. aastast erinevatel positsioonidel, viimati ärijuhina.

Starship on Eesti üks kõige tuntumaid idufirmasid, mis arendab pisikesi pakiveoroboteid.

Martinson tõi põhjusena välja keerulise ajakava, kirjutas tehnikauudiste portaal https://geenius.ee/uudis/allan-martinson-lahkus-eesti-kuulsamast-idufirmast-starship/genius.ee. Töö tõttu oli ta 2/3 ajast perest eemal ja pidi sõna otseses mõttes elama kahel kontinendil korraga, mis see ei saanud pikas perspektiivis toimida.

Martinsoni sõnul polnud lahkumine Starshipist lihtne ja ta on uhke, et firma on lühikese aja jooksul suutnud defineerida täiesti uue transpordiviisi ning see on juba seadustatud Eestis ja viies USA osariigis.

