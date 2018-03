Hansapost ja Hobby Hall ühinesid

Füüsilisi kauplusi ühinemise tulemusel Hansaposti juhatuse liikme Taavi Rajuri sõnul juurde ei tule. Edasi liigutakse ühise ettevõttena, kuid kohalikud kaubamärgid: Hobby Hall Soomes, Hansapost Eestis ning Xnet ja Upstore Lätis, jäävad alles.

Kaubandus.ee teemaveebile öeldud Rajuri sõnadest ilmneb, et pikas plaanis kaalutakse uute kaupluste rajamist nii Eestis, Lätis kui ka Soomes. Ettevõtte eesmärk on ühiselt jõuda järgmisel aastal 100 miljoni eurose käibni.

Võrdluseks Soomes moodustab e-kaubandus 10 protsenti kogu kaubanduse käibest.

Eestis ulatub veebikaubanduse osa üle kolme protsendi. Soomes kasvab e-müük aastas üle 20 protsendi.

Eestis ligi 40 protsenti.

Suureneb spordikaupade ja mööbli tähtsus

Hansapostil pole plaanis Hobby Halli kauplust eraldi enda veebipoe sisse tekitada, kuid ettevõtte sortiment läheb palju laiemaks – e-poodi tulevad uued kaubamärgid ja tootegrupid. Lisaks on neil plaanis tugitegevusi ühildada ning efektiivsemaks muutuda. „Üleöö ei juhtu midagi, aga edaspidi arendame IT-süsteeme ühiselt," lisas Rajur.

Kuna Hobby Halli suuromanik SGN Group on Rootsi suurima spordikaupade keti omanik, kinnitas Rajur, et märkimisväärselt laieneb spordi- ja vabaajakaupade osakond. Samuti on oluline rõhk kvaliteetsel mööblil ja kodukaupadel.

Millise mõju Hansaposti ja Hobby Halli ühinemine kohalikule e-kaubandusele kaasa toob, on konkurentide sõnul praegu veel raske öelda. Kuid selge on see, et mõju ei jää olemata. Shoppa.ee e-kaubanduskeskkonna juhatuse liige Janek Barndõk pakkus, et kuna kasvab spordi- ja vabaajajalatsite kaubandus, siis võiks ühinemine puudutada madalama otsa rõivakaubandust. Lisaks prognoosis Barndõk võimalikku marginalisurvet.

„Ei ole saladus, et Hansapost ei ole just parimate hindadega müüja olnud. Võimalik, et tehing võimaldab hinnasurvet tekitada,“ sõnas Barndõk.