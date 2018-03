Trump: Mehhiko ja Kanada võivad saada tariifidest vabastuse

Kui Kanada ja Mehhiko Põhja-Ameerika Vabakaubandusleppes (NAFTA) järeleandmisi teevad, siis tariife neile ei kehtestata, ütles Valge Maja kaubandusnõustaja Peter Navarro.

Kui mõlemad riigid allkirjastavad NAFTA leppe, mis sobib ka Ühendriikidele, siis pääsevad nad alumiiniumi- ja teraseimpordi tariifidest, rääkis Navarro. Ta lisas, et teised USA liitlased saavad kasutada sarnast süsteemi tariifidest vabanemiseks.

Kui NAFTA läbirääkimised lähevad kehvasti, siis peavad nii Kanada kui ka Mehhiko maksma 25protsendilist terase- ja 10protsendilist alumiiniumiimpordi tariifi.

„See on praegune olukord ja president on teinud selle avalikuks,“ ütles Navarro. „Esialgu me Mehhikole ja Kanadale tariife ei kehtesta. Vaatame, kuidas kõnelused kujunevad.“

Tariifide raamistik on viimasel ajal muutunud ning tõenäoliselt tehakse enne presidendi heakskiitu veel muudatusi.