Maksuprobleem lööb ettevõtjad kahte leeri

Praegusest parema lahendusena näeb Palts ühetaolist süsteemi, mis oleks emotsionaalselt paremini vastuvõetav ja ka tehniliselt paremini hallatav. “Konkreetsest summast ilmselt olulisemgi on see, et oleks kokkuleppeliselt paigas, millises suurusjärgus peaks tulumaksuvaba miinimum olema ja kuidas seda võiks ajas korrigeerida, kui näiteks keskmine palk või vaesuspiir muutuvad,” sõnas ta.

Lihtsamat süsteemi pooldab ka ettevõtja Urmas Sõõrumaa. “Olen alati selgemate lahenduste poolt. Mida selgem, seda parem. Ja mida motiveeritumad on inimesed, seda parem. Kui maksusüsteem muutub initsiatiivi karistavaks, on olukord halb,” leidis Sõõrumaa. Sõõrumaa lisas, et süsteemi pidev muutmine toob kaasa ebastabiilsuse. “Maksusüsteemi üks põhisammas on stabiilsus,” ütles ta. Sõõrumaa tõi esile, et kui kulude poolel peaks olema mingi ebastabiilsus, siis see muudab hinnad kalliks ja investorid ärevaks.

Töötavate pensionäride kohta arvas Sõõrumaa, et neid, kes on hoolitsenud selle eest, et suudaksid pensioniealisena tööl käia, tuleks tunnustada, mitte karistada. “Vastupidi, nad peaks preemiat selle eest saama, et nad on suutnud hoida ennast sellises vormis, et pensionieas tööd teha,” lisas ta. Ta tõi esile ka selle, et inimesi, kes pole võimelised hakkama saama, peab riik aitama.

Muutmine teeks olukorra hullemaks

Eesti suurettevõtjate assotsiatsioon MTÜ juhatuse esimees Tiit Vähi arvas, et praegune tulumaksusüsteem on hea ja kui seda muuta, siis saab see halvemaks. “Ma ei pööra väga palju tähelepanu praegu poliitikute ideedele, sest aasta pärast on valimised ja neil on praegu palju ideid,” ütles ta.

“Loodan, et ükski rumal idee ei saa parlamendis häälteenamust. Ma usun sellesse, et midagi natuke muuta on jama,” arvas Vähi. Ta leidis, et kui maksusüsteemi üldse muuta, siis peab see olema väga läbimõeldud ja põhjalikult analüüsitud, ja seda mitte poliitikute poolt, vaid ka majandusteadlaste poolt, kuna poliitikud teavad maksudest ja majandusest vähe.