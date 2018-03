Venekeelne kutseõpe jahutaks kvoodiiha

Vanemat põlvkonda ei tasu maha kanda

Vanema põlvkonna puhul on põhimure kohanemine ja ümberõpe. Võrreldes uue põlvkonnaga vajab 50+ tööinimene küll suuremat ajalist ja rahalist investeeringut, et nende tõhusus jõuaks soovitud tasemele. Kuid nagu räägib Johansoni kogemus, on keskealine tööjõud oluliselt lojaalsem kui noorem põlvkond. Samuti on nende palgaootus märksa mõistlikum, oskustele vastavam. Ja ega inimesi peagi alati täielikult ümber õpetama.

“Peame suutma tagada tõhusa täiendõpe, kuid seda nii, et riigi kõrval jääks oma roll ka erasektorile,” leidis Johanson.

Täiendõpe protsess on Johansoni hinnangul kulukas, aga kindlasti vajalik. Suurem koorem peaks jääma riigi kanda, erasektoril oleks toetav roll. “Ettevõtjad on valmis investeerima oma aega inimestesse, kes vajavad ja on ka huvitatud uute teadmiste ja oskuste kinnistamiseks praktilisi kogemusi ja juhendamist,” kinnitas Johanson.

Näiteks Fortaco koostöö ametikoolidega on tihe. Projektid on kätkenud koolitust töökohal, programmide ettevalmistamist vastavalt tööandja vajadustele ning programmide kohandamist tööandja tegelikest vajadustest lähtuvalt. Lähitulevikuks on kirjutatud ühine projekt töökohal juhendajate koolitamiseks ja praktikajuhtide pädevuse tõstmiseks (PRÕM).

„Võtame igal aastal koolituskeskuste õpilasi praktikale, kellest saavad sageli meie hilisemad töötajad,“ lisas Smirnova.